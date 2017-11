Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE erweitert Capital Raising Team mit Audrey Klein

Die CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein vollintegrierter Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg, erweitert das Capital Raising Team mit der Einstellung von Audrey Klein.

Ab Mitte Januar wird Audrey Klein den Ausbau der europäischen und globalen Investoren-Plattform, mit Fokus auf internationalen institutionellen Investoren, unterstützen. Audrey arbeitet bereits seit 18 Jahren erfolgreich auf diesem Gebiet. Vor ihrem Wechsel zu CORESTATE war sie bei Cromwell in London für über 400 Investor Relations-Mandate im Nahen Osten, Asien und in allen europäischen Ländern zuständig.

Zuvor war sie seit 2006 bei der Park Hill Real Estate Group, Teil der Blackstone Group, wo sie zum Managing Director ernannt wurde. Park Hill Real Estate ist ein führender globaler Finanzberater und Placement Spezialist im Bereich Immobilien Private Equity für Investmentmanager und Betreiber.

Audrey absolvierte ein Bachelor-Studium in Wirtschaft und erhielt einen Master-Abschluss in Finanzen, Marketing, Management & Strategie von der J.L. Kellogg Graduate School of Management Northwestern University, Evanston (IL, USA).

Thomas Landschreiber, Chief Investment Officer, CORESTATE: "Wir sehen große Nachfrage von internationalen Investoren, die gerne eine langfristige Zusammenarbeit mit hochrangigen Asset Managern wie uns aufbauen würden. Der Ausbau unserer Kundenbasis ist eines von CORESTATEs Hauptzielen, um noch attraktiver zu werden. Wir brauchen exzellente Management-Expertise, um auf dem Wachstumspfad zu bleiben."

Über CORESTATE Capital Holding S.A. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 22 Mrd*. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 41 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 530 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. *Ende des Jahres 2017

