curasan schließt neue Kooperation für die DACH-Region mit Implantcast

- Exklusiver Distributionsvertrag für den Orthopädiebereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz

- Zugang zu gut ausgebauter Vertriebsstruktur im Bereich der Endoprothetik und Revisionschirurgie

Kleinostheim, 30. November 2017 - Die curasan AG (ISIN DE0005494538), ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, hat mit der Implantcast GmbH, Buxtehude, einen exklusiven Distributionsvertrag unterzeichnet.

Bereits ab Mitte Dezember wird das weltweit agierende Orthopädieunternehmen, welches auf Primär-, Revisions- und Tumorendoprothesen spezialisiert ist, die Knochenregenerationsmaterialien (CERASORB(R)) der curasan AG, zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz, vertreiben.

"Implantcast hat sich als langjähriger Spezialist in der Orthopädie, insbesondere in der Endoprothetik, in der DACH-Region etabliert und darüber hinaus eine weltweit erfolgreiche Vertriebsstruktur aufgebaut, die wir als große Stärke für die Vermarktung unseres CERASORB(R) Orthopädie-Portfolios sehen", erklärt Michael Schlenk, Vorstand der curasan AG. "Die Kooperation ermöglicht uns den Zugang zu einer großen Anzahl neuer potenzieller Endkunden. Gemeinsam werden wir den Bekanntheitsgrad und den Marktanteil unserer Knochenregenerationsmaterialien auf ein höheres Niveau heben."

"Die Kooperation beider Firmen geht über die reine Distribution hinaus. Vereinbart sind u.a. ein Gemeinschaftskonzept zur Einbindung von Meinungsbildnern, gemeinsame medizinische Anwendungsbeobachtungen und Studien mit den führenden Zentren der Endoprothetik, sowie die Durchführung von Messen, Symposien und Fortbildungsveranstaltungen für klinische Anwender", fügt Florian Früh, Leiter des Produktmanagements der curasan AG, hinzu. "Die gemeinsamen Maßnahmen sollen die Synergien zwischen innovativen, individuellen Implantat Lösungen für den Patienten und Therapien für die vollständige Knochenregeneration hervorheben".

"Mit den innovativen Knochenregenerationsmaterialien von curasan können wir dem chirurgischen Anwender künftig einen vollständigen Therapieansatz für verschiedene degenerative und pathologische Erkrankungen des menschlichen Skelettsystems zur Verfügung zu stellen", so Jens Saß, geschäftsführender Gesellschafter der Implantcast GmbH.

"Die Bündelung unserer Ressourcen und unserer medizinisch-wissenschaftlichen Expertise, sowie unserer langjährigen Erfahrung im Orthopädiebereich, werden zu einer deutlich höheren Wahrnehmung im Markt führen."

Es wird diskutiert, die Distributionsvereinbarungen kontinuierlich auch auf andere Länder des Implantcast-Vertriebsnetzwerks auszuweiten.

Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf biomimetische Knochenregenerationsmaterialien spezialisiert, die im Dentalbereich, der Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie in der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Materialien, die biologische Strukturen nachahmen. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren klinische Anwender im Dental- und Orthopädiebereich vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen High-Tech Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in der Research Triangle Park Region, nahe Raleigh, N.C, USA. curasan's innovative Produkte sind von der US Food and Drug Administration (FDA) und vielen anderen internationalen Behörden zertifiziert und in rund 50 Ländern weltweit erhältlich. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE 000 549 453 8).

Über die implantcast GmbH: Die implantcast GmbH ist ein hochspezialisiertes, innovatives, mittelständisches Medizintechnik-Unternehmen aus dem Bereich der Orthopädie mit Sitz in Buxtehude bei Hamburg. Derzeit sind dort mehr als 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Sterilverpackung und Vertrieb von Primär-, Revisions- und Tumorendoprothesen tätig, um die optimale Lösung für jeden individuellen Patienten anbieten zu können. Zudem verfügt die implantcast GmbH über ein weltweites Vertriebsnetz mit 10 Vertriebsniederlassungen und über 65 internationalen Vertriebspartnern. Verwaltungssitz, Entwicklungs- und Produktionsort ist der Gründungsort Buxtehude. Von hier aus werden sämtliche Kooperationspartner mit Endoprothesen und Instrumenten und in Zukunft auch

