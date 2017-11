FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat TLG Immobilien mit "Buy" und einem Kursziel von 25 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Das Wachstum des auf Berlin spezialisierten Immobilieninvestors nehme weiter Fahrt auf, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv./ag/tav

Datum der Analyse: 30.11.2017

