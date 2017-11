Das Forschungsprojekt "Brewery of the Future" beschäftigt die Krones Entwickler bereits seit einigen Monaten. Im September dieses Jahres war das Konzept schließlich so weit ausgereift, dass es auf der Branchenleitmesse drinktec zum ersten Mal einer breiten und vor allen sehr interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte.

Dass das Thema energieeffizientes Brauen nicht nur beim Fachpublikum, sondern auch bei den Konsumenten ankommt, zeigte sich am vergangenen Montag, dem 20. November, beim Kongress der Deutschen Energie-Agentur (kurz: dena): Nach einem mitreißenden ...

