Schlecht war die Stimmung lange Zeit gegenüber der Aktie von Nordex. Charttechnisch sackte die Aktie, die Anfang des Jahres mit 21,66 Euro gehandelt wurde, bis auf 7,09 Euro ab. Nachdem die Notierungen einige Tage am Tief verharrten, setzte in den letzten Tagen eine Erholung ein, welche die Aktie wieder um mehr als einen Euro ansteigen ließ. Grund für die bessere Stimmung in der Aktie war neben der charttechnisch abverkauften Lage die Meldung, dass Nordex am Mittwoch von Versorger Vattenfall einen Großauftrag über 50 Windenergieanlagen für einen Windpark mit einer Gesamtleistung von 180 Megawatt erhalten habe. Das widerlegte die zuletzt von Seiten der Analysten getroffene Annahme, dass Mittelständler Nordex gegenüber größeren Anbietern ins Hintertreffen geraten könnte. Weitere Aufträge erwartet das Unternehmen aus den USA, Südafrika und Südamerika, gab es auf einer Investorenveranstaltung in Australien bekannt. Die Analysten von Warburg Research meinte, dass einige der anwesenden Investoren überrascht gewesen seien, wie solide Bilanz per Ende September bei Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung ausgefallen sei. Der Welt-Windenergie-Rat (GWEC) geht davon aus, dass die Nachfrage nach Anlagen weltweit zunehme. In den nächsten ...

