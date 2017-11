USU-Gründer Udo Strehl unterstützt Deutsche Sporthilfe als Projektpate für Schützen

50 Jahre - 50 Projekte. Im Rahmen einer Fundraising-Initiative hat die Deutsche Sporthilfe 50 Förderprojekte vorgestellt, durch die Förderer des Sports deutsche Athleten gezielt als Projektpaten oder durch Projektspenden unterstützen können. Der USU-Gründer Udo Strehl, seit über 20 Jahren Kuratoriumsmitglied der Deutschen Sporthilfe, fördert mit einem großzügigen Betrag Bundeskaderathleten im Bereich Schießen.

In den Genuss der Fördermittel kommen zwei Schützinnen, denn das Geld soll zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten außerhalb der regulären Öffnungszeiten eines Kindergartens verwendet werden: Veronika Haidn-Tschalova, Silbermedaillen-Gewinnerin im Team der Bogenschützinnen bei der Weltmeisterschaft 2014 und Erste bei den Europameisterschaften im Einzel 2015 sowie Monika Karsch, Gewinnerin der Silbermedaille mit der Sportpistole bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016.

"Als ehemaliger Sportschütze weiß ich, dass gerade diese Sportart ein sehr hohes Maß an Körperbeherrschung, Konzentration, Disziplin und Ruhe erfordert. Und das ist im hektischen Alltag nicht leicht zu bewerkstelligen. Daher freut es mich, dass der Förderzweck sehr individuell an den konkreten Bedürfnissen der beiden Athletinnen ausgerichtet ist", sagt Udo Strehl.

Die USU Software AG fördert seit vielen Jahren sowohl den Spitzensport als auch den Vereins- und Breitensport. So unterstützt die Gesellschaft beispielsweise den Bietigheimer Hürdenläufer Felix Franz oder den Deutschen Behindertensportverband im Bereich Boccia.

Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., BIG Social Media GmbH, LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, unitB technologies GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.

