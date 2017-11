Wien - In den USA gaben die Aktien von Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD) gestern knapp 16% nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der Produzent von Design-Software habe am Tag davor Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und habe zwar die Gewinnerwartungen übertreffen können, baue aber im Zuge einer angekündigten Restrukturierung 13% seiner Belegschaft ab.

