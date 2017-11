HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rocket Internet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Global Fashion Group, an der Rocket mit 20,4 Prozent beteiligt sei, verzeichne weiter operative Fortschritte, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Frühstens 2018 dürfte der Online-Modehändler in die Gewinnschwelle erreichen./ag/zb

Datum der Analyse: 29.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A12UKK6

AXC0100 2017-11-30/10:02