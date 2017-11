Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Chinas Börsen in Shanghai und Shenzhen gaben gleichzeitig bekannt, dass die China Railway Hi-Tech Industry Corporation Limited und Changzhou Tiansheng New Materials ein Joint Venture mit dem Namen China Railway New Rail Transit Vehicle Co. gründen wollen. Die Hauptproduktionsanlage des JV soll im Changzhou National Hi-Tech District, in der Provinz Jiangsu errichtet werden.



China Railway Hi-Tech Industry ist eine Tochtergesellschaft der China Railway Group Limited und gehört zu den 500 größten Unternehmen der Welt. Die Muttergesellschaft hat mittlerweile eine Reihe von wichtigen Mitgliedsgruppen unter sich, darunter die China Railway Shanhaiguan Bridge Group und China Railway Engineering Service. In Bezug auf Marktanteile ist China Railway Group Limited mittlerweile Chinas größter und der weltweit zweitgrößte Hersteller von Tunnelbohrmaschinen (TBMs).



Changzhou Tiansheng New Materials, am GEM Board der Börse Shenzhen notiert, ist nicht nur ein bekanntes chinesisches Unternehmen, das sich der Herstellung neuer Makromolekül-Substanzen verschrieben hat, sondern auch ein chinesisches High-Tech-Unternehmen, das sich vor allem mit der Entwicklung kompletter Schienenfahrzeuge sowie der Forschung und Entwicklung und Produktion von Kernkomponenten für die Fahrzeuge beschäftigt. Dabei liegen die Stärken des Unternehmens in der Konstruktion der Fahrzeuge sowie der leichten neuen Materialien, die in deren Design einfließen. Die fachlichen Kompetenzen erstrecken sich auf die Montage und Teileversorgung der Fahrzeuge.



Das JV wird ein breites Spektrum an Schienenfahrzeugen herstellen, die speziell für städtische Umgebungen entwickelt wurden, darunter Straddle- und Hängebahnen, Magnetschwebebahnen (Maglev), Straßenbahnfahrzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge für den Nahverkehr, gummibereifte U-Bahnfahrzeuge und -systeme, intelligente virtuelle Schienensysteme und U-Bahnen.



Es wird erwartet, dass das Joint Venture der erste chinesische Hersteller von neuen städtischen Schienenfahrzeugen wird, die sowohl der chinesischen Zentralregierung als auch privaten Investoren gehören. Mit Unterstützung der chinesischen Regierung soll das Joint Venture auch zu einem führenden Hersteller innerhalb der neuen städtischen Nahverkehrsbranche in China werden. Dabei hat es die Möglichkeit, ein breites Spektrum an Schienenfahrzeugen und ein komplettes Portfolio an technischen Ausrüstungen anzubieten, das durch starke Kompetenzen im Bereich F&E, im Design neuer Produkte sowie in Marketing und Finanzierung gestützt wird. Die Gründung des Joint Venture erfüllt eines der Hauptziele von Changzhou, ein führender Anbieter von öffentlichen Verkehrsmitteln für die "letzte Meile" zu werden.



Pressekontakt: Wang Zhongliang +86-519-8512-7305 759965867@qq.com