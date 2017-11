FRANKFURT (Dow Jones)--Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es gemeinsam mit dem Partner Chun Wo an dem Bau des Terminal 2 am internationalen Flughafen Hongkong beteiligt sein. Der Auftrag hat ein Volumen von 390 Millionen australische Dollar, auf die Cimic-Tochter Leighton Asia entfallen davon knapp 273 Millionen Dollar.

November 30, 2017

