Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BBVA nach dem Einbringen eines Immobilienpakets in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Finanzinvestor Cerberus auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Dass die spanische Bank ihren Fußabdruck im Immobiliengeschäft reduziere, sei ein richtiger Schritt, schrieb Analyst Ignacio Ulargui in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Verkauf dürfte den Gewinn je Aktie und die Kapitaldecke des Instituts leicht positiv beeinflussen./tav/tih Datum der Analyse: 29.11.2017

ISIN: ES0113211835