Die Deutsche Bank hat die Einstufung für den Medienkonzern Vivendi angesichts eines Lizenzgeschäfts über die Ausstrahlung mehrerer europäischer Serien in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Geschäftsabschluss des TV- und Filmproduktionsarms StudioCanal mit dem Videoportal Hulu sei ein ermutigendes Zeichen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn StudioCanal habe bislang bei der Wende im Fernsehgeschäft hinterher gehinkt./tav/tih Datum der Analyse: 29.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0032 2017-11-30/10:56

ISIN: FR0000127771