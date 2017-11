DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine , Wolfgang Eder, rechnet nicht mit einem schnellen Abbau der Überkapazitäten in Europa. "Ich fürchte, dass wir noch länger unter dem Problem leiden werden", sagte Eder am Mittwochabend vor Journalisten in Düsseldorf. Experten gingen von Überkapazitäten allein in Europa von etwa 30 bis 40 Millionen Tonnen aus. Angesichts oftmals regionaler Interessen zum Erhalt von Standorten sei jedoch davon auszugehen, dass es noch viele Jahre dauern werde, bis es Ansätze für eine Bereinigung gebe. Weltweit werde mit Überkapazitäten von bis zu 800 Millionen Tonnen gerechnet.

Im Bundeswirtschaftsministerium steht am Donnerstag ein Spitzentreffen mit Vertretern der führenden Wirtschaftsmächte zu Wegen aus der Krise der Stahlbranche an. Dabei soll es um einen gemeinsamen Kurs gegen das Überangebot und Dumpingpreise auf dem internationalen Stahlmarkt gehen. Beraten wollen Vertreter der G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie weiterer Staaten aus der Industrieländer-Organisation OECD./uta/DP/jha

