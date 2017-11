Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Porsche SE von 72 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer Volkswagen, das Kerninvestment der Porsche-Holding, werde in seinen Zielen optimistischer, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die deshalb gestiegene VW-Beteiligung erfordere auch eine Neubewertung der Porsche-Aktie./tav/tih Datum der Analyse: 30.11.2017

ISIN: DE000PAH0038