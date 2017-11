Darmstadt (ots) - Die Tage werden kürzer und das Bedürfnis nach einer Atmosphäre zum Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden wächst. Dabei setzen immer mehr Verbraucher auf Möbel, die möglichst frei von chemischen Schadstoffen sind. Hier setzen die Inhaber der Matalia Möbel und Objekte GbR auf die Qualität von Hölzern aus dem Odenwald. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Holzlieferanten kann eine optimale Qualität gewährleistet werden, die neben der Nachhaltigkeit auch die besondere Qualität der Naturholzmöbel bietet.



Im Jahr 2011 begannen die Schreiner die ersten Couchtische aus massiven Baumstämmen zu fertigen. Damit war die Serie "Flicks" geboren. Durch die Fertigung aus massiven Baumscheiben, ist somit jeder Tisch ein Stück Wald und Natur in den eigenen vier Wänden. Durch die individuellen Besonderheiten der Hölzer in Form und Farbe gewinnen moderne Wohnräume eine natürliche Anmutung an Gemütlichkeit. Kleine Risse und Äste in Verbindung mit einem extrafeinen Schliff sowie ökologische Öle machen jeden Baumstamm-Tisch aus der Serie Flick zu einem echten Unikat. In diesem Jahr ist die Nachfrage nach den Baumscheiben-Tischen derart gestiegen, dass nun auch in der Ausstellung der Schreinerei in Darmstadt neue Couchtische aus Baumscheiben zum Verkauf bereit stehen.



Die aktuell verfügbaren Modelle sind auf folgender Seite zu finden: https://www.matalia.de/baumscheiben.html



Neben den Baumscheiben-Tischen werden auch außergewöhnliche Massivholztische, Massivholzbetten, Schränke oder auch japanische Shoji-Möbel in der Schreinerei gefertigt. Als Ausbildungsbetrieb gibt die Matalia Möbel und Objekte GbR das Wissen rund um die Fertigung von Wohnmöbeln Jahr für Jahr an junge Menschen weiter.



Weitere Informationen unter: https://www.matalia.de



Pressekontakt: Matalia Möbel & Objekte GbR Web: https://www.matalia.de Ansprechpartner: Christoph Zimbehl Tel. Werkstatt: 06166 / 92 04 89 Tel. Auststellung: 06151 / 36 83 104 Anschrift: Karlstraße 96 64285 Darmstadt