Was Wienerberger bezüglich Aktienrückkauf plant >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Block One Capital Inc. stimmt Kauf von... » Gut Gebloggtes: WireCard, Epigenomics,... Wienerberger Wienerberger plans share buyback of up to 1,200,000 shares or 1.02% of Wienerberger's share capital. More: http://bit.ly/2ngBL5L Wienerberger Mitglied in der BSN Peer-Group Bau & Baustoffe Show latest Report (25.11.2017) Im ATX auf Pos. 11 (bezogen auf YTD %). Platz 9 im Umsatzranking YTD im ATX. Heimo Scheuch (CEO) Willy Van Riet (CFO) Klaus Ofner (IR) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Wie wäre es mit einem guten Vorsatz für das neue Jahr? >>...

Den vollständigen Artikel lesen ...