ReifenDirekt.de gibt Tipps, wie man beim Autofahren Umwelt und Geldbeutel schonen kann.

Immer mehr Autofahrer wissen, dass CO2-Emissionen die Umwelt schädigen. Abgase aus dem Straßenverkehr gehören zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf den Treibhauseffekt und sind damit schädlich für die Erdatmosphäre. In den letzten Jahren hat die Automobilindustrie viel getan, um über CO2-Emissionen aufzuklären und so zu deren Reduktion beizutragen. In der Tat kann jeder Autofahrer die gute Sache unterstützen und dabei noch Geld sparen.

Energiesparende Fahrtechniken können den Benzinverbrauch und die CO2-Emissionen um bis zu 25 Prozent senken. Wenn Autofahrer diesen einfachen Empfehlungen von ReifenDirekt.de folgen, tun sie nicht nur etwas für die Umwelt sondern sparen auch bares Geld, erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und schonen ihr Fahrzeug.

Sanft beschleunigen

Je abrupter Autofahrer beschleunigen, desto mehr Benzin verbraucht ihr Fahrzeug. In der Stadt sparen sie einfach Benzin, indem sie langsam und mit Gefühl auf das Gaspedal treten. Eine Faustregel des energieeffizienten Fahrens: von 0 auf 20 km/h in fünf Sekunden. Experten haben dazu auch einen Tipp: Autofahrer sollten sich vorstellen, dass unter dem Gaspedal ein rohes Ei liegt und auf dem Armaturenbrett eine Tasse Kaffee steht. Wenn sie dann so anfahren, dass das Ei überlebt und der Kaffee noch in der Tasse ist, dann haben sie alles richtig gemacht.

Gleichmäßige Geschwindigkeit

Gleichmäßigkeit ist ein Zeichen intelligenten Fahrens. Scharfes Abbremsen und jaulende Motoren bei der Beschleunigung machen sich schnell im Benzintank und damit im Geldbeutel von Autofahrern bemerkbar. Tests haben gezeigt, dass ein Auf und Ab der Geschwindigkeit zwischen 75 km/h und 85 km/h alle 18 Sekunden den Benzinverbrauch um 20 Prozent erhöhen kann.

Vorausschauend fahren

Als Fahrer sollte man lernen, seine Fahrmanöver zu planen, um die Dynamik des Fahrzeugs zu nutzen. In der Praxis heißt das: Autofahrer sollten auf die Straße, die vor ihnen liegt schauen, Hindernisse erkennen, auf Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer achten und ausreichend Abstand zwischen sich und dem Vordermann halten. Diese Fahrtechniken helfen Autofahrern, eine gleichmäßige Geschwindigkeit beizubehalten und so unnötigen Benzinverbrauch und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Allzu schnelles Fahren vermeiden

Die meisten PKW, LKW, SUVs und Kleinlaster verbrauchen bei einer Geschwindigkeit zwischen 50 und 80 km/h am wenigsten Benzin. Über dieser optimalen Bandbreite wird der Benzinverbrauch höher, je schneller man fährt. Bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h verbraucht ein PKW etwa 20 Prozent mehr Benzin als bei 100 km/h. Bei einer Fahrt von 25 km bedeutet die erhöhte Geschwindigkeit eine Zeitersparnis von 2 Minuten bei deutlich erhöhtem Benzinverbrauch.

Nicht scharf bremsen

Beim Fahren muss man häufig eine Vollbremsung machen. Das lässt sich durch vorausschauendes Fahren siehe oben vermeiden: Autofahrer sollten so fahren, dass sie eine Verlangsamung des Verkehrsflusses frühzeitig erkennen. So "entschleunigen" sie und sparen Benzin und Geld einfach, indem sie den Fuß vom Gas nehmen. Sanft ausrollen lassen, anstatt scharf zu bremsen, schont Reifen und Bremsen, was sich wiederum bei den Wartungs- und Reparaturkosten positiv bemerkbar macht.

Die Reifen nicht vergessen

Reifen spielen für den Benzinverbrauch eine wesentliche Rolle. Deshalb ist ihre Pflege ein Schlüsselelement des benzinsparenden Fahrens. Die Experten von ReifenDirekt.de betonen insbesondere den richtigen Reifendruck. Der Rollwiderstand bei falsch aufgepumpten Reifen steigt, wodurch auch der Benzinverbrauch steigt. Der Reifendruck sollte den Herstellerangaben entsprechen und mindestens einmal monatlich geprüft werden. Das Gummi von Reifen, die älter als sechs Jahre sind, verliert seine Elastizität und wird porös, und das heißt: Luft kann entweichen. Eine potenziell gefährliche Situation.

Reifen, die zu alt oder nicht mehr luftdicht sind, sollten unverzüglich ausgetauscht werden. ReifenDirekt.de, der Internetshop von Europas führendem Online-Händler für Reifen, Autoersatzteile und -zubehör Delticom, bietet Autofahrern ein einzigartiges Sortiment aus mehr als 100 Reifenmarken und mehr als 25.000 Reifenmodellen zu attraktiven Preisen, damit sie umwelt- und geldbeutelschonend fahren können.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.ReifenDirekt.de, www.ReifenDirekt.at, www.ReifenDirekt.ch, www.123pneus.ch, www.Autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.Mytyres.co.uk, www.Gommadiretto.it, www.Neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.Reifen.de

Reifentests: www.Reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

