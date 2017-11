Die geplante Zugallianz von Siemens und Alstom hat am Donnerstag für Proteste in Frankreich gesorgt. Gewerkschafter fürchten einen Stellenabbau. Sie sehen auch den französischen Staat in der Pflicht.

Aus Sorge vor Jobverlusten bei der Zugallianz von Siemens und Alstom haben französische Gewerkschafter in Paris demonstriert. Schätzungsweise zwischen 100 und 200 Menschen versammelten sich am Donnerstag vor dem französischen Wirtschaftsministerium. Der für ...

