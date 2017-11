IRW-PRESS: Petroteq Energy Inc: Petroteq Energy Inc., ein Pionier der Energiebranche

Petroteq Energy Inc., ein Pionier der Energiebranche

Offener Aktionärsbrief des President von Petroteq Energy

Los Angeles (Kalifornien), 30. November 2017. Petroteq Energy Inc. (TSX Venture: PQE, OTCQX: PQEFF, Frankfurt: A2DYWC) (das Unternehmen)

Werte Aktionäre,

um auf die Fragen von vielen von Ihnen zu antworten, möchte ich über die strategische Ausrichtung von Petroteq (TSX-V: PQE, OTCQX: PQEFF, Frankfurt: PQCF) sprechen und erklären, wie all unsere aktuellen Arbeiten zusammenwirken, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

Petroteq ist in erster Linie ein Technologieunternehmen. Seit dem Beginn unserer Betriebe haben wir uns vom Rohstoffgeschäft zu Geschäften im Bereich der Spitzentechnologie mit hohen Margen umorientiert. Das ist unsere Mission und Petroteq ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen. Wir sind zurzeit ein Technologieunternehmen, das eine umfassende Produktionsanlage am Standort einer Ressource mit 87 Millionen Barrel Öläquivalent errichtet.

Die erste Technologie, die wir auf den Markt gebracht haben, ist unsere einzigartige patentierte Technologie zur sauberen Gewinnung von Öl aus Ölsanden. Wir haben in unserer ursprünglichen Anlage erfolgreich 10.000 Barrel gewonnen und sind im Begriff, diese Anlage an unserem neuen Standort mit einer Kapazität von 1.000 Barrel pro Tag zu erweitern und aufzurüsten.

Natürlich gehen wir davon aus, dass unsere Asphalt-Ridge-Anlage profitabel sein wird, doch das alleine macht uns nicht zu einem Ölproduktionsunternehmen. Wir mussten die Anlage errichten und betreiben, da unsere Strategie größtenteils darin besteht, unsere Technologie bereitzustellen und anschließend weltweit zu vertreiben und zu lizenzieren.

Unsere jüngste Meldung hinsichtlich des Joint Ventures mit Deloro verdeutlicht, dass unsere Technologie revolutionär ist und zur Generierung von Renditen beiträgt, die die meisten anderen Aspekte der Energiebranche nicht erzielen können.

Ich werde weiterhin intensiv daran arbeiten, weitere Partner für Petroteq zu gewinnen, um an Dutzenden von Standorten weltweit einen Wert zu schaffen und den Zugang zu Milliarden Barrel Öl auf saubere, umweltfreundliche Weise zu ermöglichen, indem wir unsere TECHNOLOGIE verkaufen und lizenzieren.

Ich schreibe Ihnen heute, um die Logik hinter der Entwicklung einer Blockchain-Technologie für die Energiebranche zu erklären, die wir Petrobloq genannt haben.

Ich kann auf eine 50-jährige Karriere in der Ölbranche zurückblicken und habe es zum President der Betriebe von Exxon im Persischen Golf gebracht. Im Laufe meiner Karriere habe ich sowohl im In- als auch im Ausland sehr große Budgets sowie eine umfassende multinationale Arbeiterschaft verwaltet und Projekte im Wert von mehreren Millionen Dollar abgewickelt.

Nur wenige Menschen außerhalb der Energiebranche verstehen die Komplexität der Transaktionen, die von der Förderung des Rohöls aus dem Boden bis hin zur Befüllung Ihres Fahrzeugs mit Benzin durchgeführt werden müssen. Um Umsätze zu generieren, müssen unter anderem Landpachtabkommen, Lizenzgebührenabkommen, Steuern, Umsatzbeteiligungen und Profitbeteiligungen abgewickelt werden. Außerdem gibt es unzählige behördliche und politische Beziehungen, die die Überschreitung von Grenzen und Steuerrechtsprechungen des Produkts regeln. Es handelt sich um ein äußert komplexes Geschäft, wie alle Auditoren und Wirtschaftsprüfer, aber auch die zahlreichen Techniker und Betreiber der Hardware bestätigen werden.

Die Blockchain verspricht, in der Energiebranche Milliarden von Dollar an Gewinnen zu erzielen, indem die Reibung zwischen den Geschäftsprozessen, die wir steuern müssen, reduziert wird.

Petroteq befindet sich in einer günstigen Lage, um an diesem Übergang in der Energiebranche teilzunehmen, da wir mit allen großen und kleinen Unternehmen zusammenarbeiten und eine Partnerschaft eingehen können und nicht als Bedrohung angesehen werden. Außerdem sind wir aufgrund unserer Unternehmensstruktur äußerst agil. Unser Unternehmen ist bestrebt, flexibel und innovativ zu sein und neue Möglichkeiten zu schaffen. Die Blockchain-Technologie wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich für die größte Revolution in der Energiebranche sorgen. Ich bin kein Blockchain-Experte, doch ich werde einer werden und freue mich, dieses Projekt zu leiten. Wir verfügen über die Ressourcen und den Zugang, um von unserem Hauptsitz in Kalifornien aus mit den Branchenführern zusammenzuarbeiten.

Wir arbeiten mit dem Team von First Bitcoin Capital (OTC: BITCF) zusammen, um Werkzeuge zu entwickeln, die der Branche unserer Meinung nach einen Wert bescheren werden. Das könnte ein als Wirtschaftsbuch strukturiertes Blockchain-Produkt oder ein Coin sein - vielleicht auch beides. Anschließend beabsichtigen wir, diese Technologie zu bündeln und an große Unternehmen zu liefern, sodass diese es nicht selbst machen müssen. Wir können ein Netzwerk aufbauen, in dem alle Player der Energiebranche in Echtzeit wichtige Informationen über die Produktion, den Transport und die Wirtschaftsprüfung erhalten und dadurch Milliarden an Kosten einsparen können. Durch die Entwicklung dieser Technologien und deren Bereitstellung als Dienstleistung für die Industrie werden wir in der Lage sein, einen neuen Cashflow für unser Unternehmen zu erzielen und von der Effizienz der Plattform selbst zu profitieren.

Vergessen Sie nicht, dass wir ein Technologieunternehmen sind, das alle Arten von Technologien zum Vorteil der Industrie und von jedem, dessen Lebensqualität von Öl und Energie abhängig ist, entwickelt und monetisiert. Verfolgen Sie unsere Fortschritte bei dieser Mission. Ich werde übrigens bei der Konferenz von LD Micro in Bel Air eine Präsentation abhalten, falls Sie nächste Woche in Kalifornien sind.

Mit freundlichen Grüßen Jerry Bailey, Director und President

Über Petroteq Energy Inc.

Das Unternehmen ist mit der Entwicklung und Implementierung seiner patentierte/eigentumsrechtlich geschützten umweltfreundlichen Technologien zur Schwerölaufbereitung und -extraktion befasst. Unser eigentumsrechtlich geschützter Prozess produziert keinerlei Treibhausgase oder Abfall und erfordert keine hohen Temperaturen. Petroteq konzentriert sich derzeit auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen und den Ausbau der Produktionskapazität seiner Extraktionsanlage für Schweröl in Asphalt Ridge in der Nähe von Vernal, Utah. Außerdem hält das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an einer Explorations- und Produktionsanlage von Accord GR Energy Inc. im Südwesten von Texas. Wir gehen davon aus, dass im Rahmen eines Joint-Venture-Vertrags mit Recruiter.com und Oilprice.com die Website mit Beschäftigungsangeboten im Energiesektor im November 2017 starten kann. Petroteq entwickelt ferner Technologien zur Optimierung der Workflow-Prozesse in der petrochemischen Industrie und wird ein Team aus Fachleuten bilden, um den Prozess schneller voranzubringen. Zu diesem Zweck entwickelt Petroteq eine moderne Blockchain-Lösung für die Energiebranche. Dieses Projekt heißt Petrobloq.

Weitere Informationen über Petroteq Energy Inc. erhalten Sie hier: https://petroteq.energy/. Weitere Informationen über Petrobloq erhalten Sie hier: https://petrobloq.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen und kanadischen Wertpapierrechts dar. Mit Begriffen wie kann, würde, könnte, sollte, potenziell, wird, versucht, beabsichtigt, plant, erwartet, ist davon überzeugt, schätzt, geht davon aus und ähnlichen Ausdrücken in Bezug auf das Unternehmen und die erfolgreiche Steigerung der Produktionskapazität der Extraktionsanlage des Unternehmens von 250 auf 1.000 Barrel pro Tag, sollen die zukunftsgerichteten Informationen gekennzeichnet werden. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen zu historischen Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Diese Aussagen geben die derzeitigen Einschätzungen und Absichten des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wieder, basieren auf dem Unternehmen vorliegenden Informationen und sind mit bestimmten Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden. Bei der Bereitstellung der zukunftsgerichteten Informationen wurden unter anderem folgende wesentlichen Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt: der Erhalt der endgültigen Genehmigung des Darlehens durch die TSX Venture Exchange; die Zahlung des Restbetrags des Darlehens durch Alex Blyumkin; und die Verfügbarkeit der notwendigen Finanzmittel des Unternehmens für die Durchführung der Steigerung der Produktionskapazität von 250 auf 1.000 Barrel pro Tag. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Analysen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält; ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen oder die tatsächliche Performance die Erwartungen und Prognosen des Unternehmens erfüllen, hängt jedoch von einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten ab, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Performance und Finanzlage des Unternehmens wesentlich von seinen Erwartungen abweichen.

Einige dieser Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung abweichen, umfassen folgende Umstände: die Nichterteilung der endgültigen Genehmigung des Darlehens durch die TSX Venture Exchange; die Nichtzahlung des Restbetrags des Darlehens durch Alex Blyumkin; die Änderung von Gesetzen oder Vorschriften; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen oder Geschäftschancen zu verfolgen, sei es aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; der Zustand der Weltmärkte für Öl, die Ölpreise und die Preisvolatilität; die Preisbildung für Öl; der Zustand der Kapitalmärkte und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; die kommerzielle und wirtschaftliche Rentabilität der Technologie zur Extraktion von Ölsand-Kohlenwasserstoffen, die SWEPT-Technologie, die S-BRPT-Technologie und andere eigentumsrechtlich geschützte Technologien des Unternehmens, die vom Unternehmen oder von Accord entwickelt oder lizenziert wurden und die experimenteller Natur sind und noch nicht über einen längeren Zeitraum mit voller Kapazität eingesetzt wurden; die Abhängigkeit von Lieferanten, Auftragnehmern, Beratern und Personal in Schlüsselfunktionen; die Fähigkeit des Unternehmens und von Accord, ihre jeweiligen Mineralkonzessionen beizubehalten; das potenzielle Scheitern der Geschäftspläne oder des Geschäftsmodells des Unternehmens; die Gegebenheiten der Öl- und Gasproduktion und der Förderung, Extraktion und Produktion von Ölsanden; die Unwägbarkeiten der Exploration und Bohrungen nach Öl, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Stoffen; unvorhergesehene Kosten und Aufwendungen, die Verfügbarkeit von Finanzierungen und anderem Kapital; die mögliche Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum, die Verletzung von Leben und Umweltschäden; Risiken in Verbindung mit der Einhaltung der Umweltschutzgesetze und -vorschriften; nicht versicherbare oder nicht versicherte Risiken; potenzielle Interessenkonflikte von leitenden Angestellten und Directors; und andere allgemeine Wirtschaft-, Markt- und Geschäftsbedingungen und -faktoren, unter anderem die Risikofaktoren, die in der jährlichen Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für das am 31. August 2016 beendete Jahr erörtert oder erwähnt werden; dieses Dokument wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden bestimmter Provinzen Kanadas eingereicht und ist abrufbar unter www.sedar.com.

Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (RegulationServices Provider) (im Sinne der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act (Wertpapiergesetz) der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder den Wertpapiergesetzen beliebiger US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne US-Registrierung bzw. ohne gültige Freistellung von den US-Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur auf der Grundlage eines Prospekts öffentlich angeboten werden, der detaillierte Informationen zum Unternehmen und dessen Geschäftsleitung sowie zu dessen Jahresabschlüssen enthält.

Petroteq Energy Inc. Alex Blyumkin Chief Executive Officer Tel.: (800) 979-1897

