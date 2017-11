Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Greifswald (pta034/30.11.2017/14:45) - Das Geschäftsjahr 2016/2017 hat die HanseYachts AG mit einem positiven Ergebnis und einer Umsatzsteigerung in Höhe von 14 Mio. Eur abgeschlossen. Im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2017/2018 konnte der Rekordumsatz des Vorjahresquartals nochmals um 8 % gesteigert werden. Zudem stieg der Auftragsbestand zum 30.09.2017 um 59 %, ein klares Zeichen für die zukünftige Entwicklung der HanseYachts AG. CEO Dr. Jens Gerhardt bewertet die Konzernlage: "Wir sehen die HanseYachts AG auf dem globalen Markt sehr gut aufgestellt und haben dank kontinuierlicher Weiterentwicklung die modernste Yacht-Flotte in der Branche. Durch die Akquirierung der Motoryachtmarke Sealine und des Katamaranherstellers Privilège ist das Unternehmen nun in allen wichtigen Segmenten vertreten."



Die Marke Sealine wurde 2014 von der HanseYachts AG übernommen und seitdem komplett erneuert. Heute gehört Sealine zu den Top-Motoryachtmarken weltweit und gilt in Fachkreisen als Innovationsführer für Motoryachten. Die Modell-Offensive hat sich sehr positiv auf die Marke ausgewirkt. Dies hat sich in zahlreichen Preisen und Auszeichnungen von der Fachpresse ebenso niedergeschlagen wie im hohen Auftragseingang.



"Neben einem leichten Wachstum von 3 % im Segelyacht- und Katamaran-Markt sehen wir bei den Motoryachten ein Wachstum von 5 %. Die HanseYachts AG wächst seit Jahren überproportional zum Markt und kann dank Ihrer Wettbewerbsvorteile den Positivtrend in allen Segmenten voll ausschöpfen", kommentiert Dr. Gerhardt die positive Entwicklung. Auf der boot 2018 in Düsseldorf, der weltgrößten Indoor-Yachtmesse, werden im Januar 2018 gleich zwei Yachten der HanseYachts AG bei der wichtigsten Award-Verleihung der Branche als Kandidaten für den Titel "Europas Yacht des Jahres" an den Start gehen. "Dieser Erfolg stärkt die gesamte Strategie der HanseYachts AG. Mit vielen neuen innovativen Produkten haben wir die Basis dafür gelegt, auch im nächsten Jahr den Markt zu dominieren", ist Dr. Gerhardt überzeugt.



