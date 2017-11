Liebe Leser,

Nordex hat in den vergangenen Tagen für eine echte Überraschung gesorgt. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, das sehr düstere charttechnische Bild deutlich aufzuhellen. Der Wert konnte zuletzt die Hürde von 8 Euro überwinden und damit ein wichtiges Zeichen setzen. Im Einzelnen: Chartanalysten sind unverändert der Meinung, der Wert sei im charttechnischen Abwärtstrend. Dieser sei sogar so mächtig, dass es in den kommenden Wochen zu einem kräftigeren Abschlag kommen könne, wenn ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...