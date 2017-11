Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen für das dritte Quartal von 4500 auf 4800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Pharmakonzern angepasst und berücksichtige in seinem Bewertungsmodell nun einen Aufschlag zum Sektor, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete den Schritt mit besseren Wachstumsaussichten./tih/ajx Datum der Analyse: 30.11.2017

ISIN: GB0009895292