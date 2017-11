Bad Marienberg - Das Geschäftsjahr 2016/2017 hat die HanseYachts AG (ISIN DE000A0KF6M8/ WKN A0KF6M) mit einem positiven Ergebnis und einer Umsatzsteigerung in Höhe von 14 Mio. Euro abgeschlossen, so die HanseYachts AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...