Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post DHL hat stark vom Online-Bestellboom in den USA um Thanksgiving profitiert, der zu Rekordumsätzen am Black Friday, dem Freitag nach Thanksgiving, und am Cyber Monday, dem darauffolgenden Montag geführt hat.

"Wir konnten das ganz klar in unserem DHL eCommerce-Segment sehen", sagte Lee Spratt, der Chef der Deutsche-Post-Sparte DHL eCommerce Americas. Am Black Friday verzeichnete das Segment in den USA um 16 Prozent höhere Versandmengen, am Cyber Monday kletterten die Volumina sogar um 25 Prozent, sagte Spratt auf einer Pressekonferenz in New York, die live übertragen wurde.

Die Deutsche Post hat bereits beim jüngsten Quartalsbericht ihre Erwartungen an ein gutes viertes Quartal geäußert, das stark vom Feiertagsgeschäft profitiert.

Das Unternehmen veröffentlicht keine Zahlen für das US-Geschäft. Gemessen am Umsatz ist der US-Markt für das Bonner Logistikunternehmen in jedem Geschäftsfeld einer der wichtigsten Märkte außerhalb von Deutschland.

Bereits die Tage nach Thanksgiving brachen in den USA alle Online-Umsatzrekorde.

Der diesjährige Montag nach Thanksgiving, der Cyber Monday, war der wichtigste Tag für Online-Shopping in der US-Geschichte.

Nach Daten von Adobe Analytics, die am Dienstag veröffentlicht wurden, erzielten digitale Transaktionen in den USA allein an diesem Tag einen Wert von 6,59 Milliarden US-Dollar, der höchste Wert jemals und ein Anstieg von 16,8 Prozent vom Vorjahr. Und der Umsatz über mobile Geräte knackte an dem Tag zum ersten Mal die 2-Milliarden-Dollar-Marke, getrieben durch Umsätze über Smartphones, die 1,6 Milliarden Dollar erzielten.

Zwischen dem 1. und 27. November wurden in den USA 50 Milliarden Dollar online ausgegeben, ein Anstieg von 16,8 Prozent zum Vorjahr. Adobe schätzt, dass im diesjährigen Feiertagsgeschäft Online-Umsätze in den USA erstmals die 100-Milliarden-Dollar-Schwelle knacken werden. Adobe misst 80 Prozent der Online-Transaktionen der 100 größten Einzelhändler in den USA.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2017 12:51 ET (17:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.