Liebe Leser,

Aixtron ist in den zurückliegenden Tagen massiv nach unten gestürzt. Dabei hat die Aktie wichtige charttechnische Grenzen unterkreuzt, sodass der übergeordnete Aufwärtstrend in Gefahr scheint. Dennoch hat Aixtron noch eine Chance auf Kursgewinne von 25 % oder mehr, so die fast einhellige Meinung. Im Detail: Aixtron konnte den Aufwärtstrend nicht mehr in gewohntem Tempo fortsetzen. Die Aktie scheiterte daran, die 15-Euro-Hürde zu überwinden. Bei Tops nahe der runden Marke kam ... (Frank Holbaum)

