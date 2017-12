MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Justiz vernimmt am Freitag die früheren Minister der separatistischen katalanischen Regionalregierung, die in Untersuchungshaft sitzen. Der zuständige Richter Pablo Llarena will anschließend über die Freilassung der Politiker entscheiden. Der ehemalige Vizeregierungschef Oriol Junqueras und sieben weitere Ex-Minister waren nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des Regionalparlaments Ende Oktober verhört und Anfang November in U-Haft genommen worden. Ihnen werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

Vor wenigen Tagen hatten die Politiker offiziell um ihre Freilassung ersucht, um sich am Wahlkampf beteiligen zu können. Für den 21. Dezember sind Neuwahlen in Katalonien angesetzt. Junqueras will bei der Abstimmung erneut als Spitzenkandidat der linksnationalistischen Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) antreten.

Ex-Regionalchef Carles Puigdemont und vier weitere Politiker hatten sich kurz vor Anklageerhebung nach Brüssel abgesetzt. Die belgische Justiz will am 4. Dezember über eine Auslieferung entscheiden./cfn/DP/jha

AXC0018 2017-12-01/05:49