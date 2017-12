Darmstadt - Leerverkäufer GLG Partners LP meldet Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Software AG in Höhe von 1,00%: Die Leerverkäufer des Hedgefonds GLG Partners LP haben über ein Short-Engagement in den Aktien der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) von 1,00% informiert.

