Urheber des "Alpha Go Zero" genannten Systems sind Mitarbeiter der Google-KI-Tochter Deepmind. Alpha Go Zero wurden lediglich die Spielregeln beigebracht - nachdem die auf neuronalen Netzen basierende Soft- und Hardware innerhalb von drei Tagen fast fünf Millionen Partien gegen sich selbst gespielt und aus den eigenen Fehlern gelernt hatte, trat der Rechner gegen sein Vorgängersystem Alpha Go an. Letzteres war im Unterschied zu Zero zunächst mit historischen Partien und menschlichem Go-Wissen gefüttert worden und konnte so im März 2016 das Go-Genie Lee Sedol schlagen. Das neue System schlug seinen Vorgänger nun mit 100:0.

Die Tatsache, dass Zero dies mit weniger Hard- und Softwareaufwand und ohne Informationen über menschliche Strategie erreicht hat, wird als Durchbruch in der künstlichen Intelligenz gesehen. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass es mit ,Verstärkendem Lernen' möglich ist, selbst die Bereiche mit den größten Herausforderungen zu durchdringen und Maschinen auf ein übermenschliches Niveau zu trainieren", so die Autoren eines im Oktober 2017 im Wissenschaftsblatt "Nature" veröffentlichten Beitrags. Das Computersystem habe "innerhalb von wenigen Tagen das Anwendungswissen aus zweitausend Jahren wiederentdeckt und um neue Strategien ergänzt", so die Autoren.

Chemie nutzt künstliche Intelligenz bislang nur in der Forschung

Das Potenzial von KI ist enorm - auch die Chemie nutzt bereits neuronale Netze, insbesondere in der Forschung. So analysieren Forscher des Berliner Unternehmens Creative Quantum mithilfe von künstlicher Intelligenz große Datenmengen und erkennen Zusammenhänge, die sich dem Menschen nicht immer erschließen: beispielsweise Informationen darüber, wie ein Katalysator oder ein spezielles Material aussehen muss, um die von den Forschern gewünschten Eigenschaften zu erfüllen.

