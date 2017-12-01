DEUTSCHE BANK HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 11,60 (10) EUR JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 19 (18) CHF - 'OVERWEIGHT' KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 315 (300) CHF - 'HOLD' MACQUARIE HEBT SIEMENS GAMESA AUF 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') MORGAN STANLEY HEBT NOVO NORDISK AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - KURSZIEL 363 (314) DKK MORGAN STANLEY SENKT SANOFI AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 75 (92) EUR RBC CAPITAL HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 18,50 (18,00) CHF - 'OUTPERFORM' UBS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 19,50 (16,40) CHF - 'BUY' DEUTSCHE BANK HEBT LUFTHANSA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 36,20 (29,50) EUR , (VB +1,0%) DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 37 EUR JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 25 (27)...Den vollständigen Artikel lesen ...