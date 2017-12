Das US-Geschäft von Biofrontera ist gemäß SMC-Research im dritten Quartal etwas enttäuschend verlaufen, was zu einer Absenkung der Erlösprognose geführt habe. Der Start in das Schlussquartal zeige hingegen eine deutlich anziehende Dynamik, die sich im nächsten Jahr noch verstärken dürfte.

Biofrontera habe im dritten Quartal den Umsatz im Vorjahresvergleich zwar auf 2,3 Mio. Euro in etwa verdoppelt, die eigenen Erwartungen gemäß SMC-Research aber verfehlt. Wider Erwarten sei der Beitrag des US-Geschäfts mit 1,0 Mio. Euro nämlich unter dem Niveau von Q1 und Q2 (1,3 / 1,1 Mio. Euro) geblieben, was das Unternehmen mit der stärker als erwartet ausgefallenen saisonalen Schwäche im Sommer sowie mit der bremsenden Wirkung der noch provisorischen Abrechnungspraxis für Ameluz begründe.

Dieses Problem dürfte aus Sicht der Analysten aber bald der Vergangenheit angehören, denn ab Anfang Januar sei für Ameluz nun der spezifische J-Code verfügbar, was die Abrechnung für die Ärzte massiv erleichtern werde. Zudem sei ein neuer dreistufiger CPT-Code für die Abrechnung der photodynamischen Therapie eingeführt worden, der mit einer deutlich verbesserten Vergütung einhergehe. Die Aussichten für 2018 seien daher sehr gut, aber auch der saisonale Schlussspurt in 2017 dürfte nach Einschätzung von SMC-Research dynamisch ausfallen. Allein im Oktober sei nach Unternehmensangaben in den USA ein höherer Umsatz als im gesamten dritten Quartal generiert worden, und auch der November sei stark gestartet.

Obwohl sich das Geschäft in Deutschland (Q3: 0,56 Mio. Euro, +26 Prozent) und im sonstigen Ausland (0,48 Mio. Euro ohne USA, +309 Prozent) zuletzt positiv entwickelt habe, habe das Management nach der Q3-Enttäuschung in den USA die Umsatzprognose für 2018 von 14 bis 18 Mio. Euro auf 12 Mio. Euro zurücknehmen müssen, der Nettofehlbetrag solle nun bei -18 Mio. Euro liegen (bislang ca. -17 Mio. Euro). SMC-Research habe zuvor schon etwas vorsichtiger als das Management kalkuliert, die Erlösschätzung des Researchhauses sei aber auch etwas gesenkt worden. Trotzdem sehe das Analystenteam die Wachstumstreiber als absolut intakt an und bestätige das Urteil "Buy" mit einem neuen Kursziel von 4,60 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

