Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-12-01 / 08:20 *Maricann Group: Vorbereitungen für Cannabis-Produktion in Deutschland laufen plus Lizenz-Update!* Heute erreicht uns eine sensationelle Nachricht unseres Cannabis Top Picks der kanadischen Maricann Group Inc. (WKN A2DQR6) [1]. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] wird aller Voraussicht nach bereist im erste Quartal 2018 Cannabis Produkte in Deutschland produzieren und nach Deutschland exportieren können! *Teilnahme am deutschen Ausschreibungsverfahren * Das Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Cannabis Produktionslizenzen in Deutschland ist weiterhin in vollem Gange. Der deutsche Joint Venture Partner der Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] konnte sich nach der ersten Qualifzierungsrunde des Ausschreibungsverfahrens unter 10 erfolgreichen Bewerbern von insgesamt 118 Bewerbern platzieren, die alle von der Regierung gestellten Anforderungen erfüllen. Durch das Überschreiten der ersten Hürde und den hervorragenden Voraussetzungen mit der in der Nähe von Dresden erworbenen Produktionsanlage mit über 150.00 Quadratmetern Fläche, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] eine Lizenz erhalten wird! *Export von Cannabis nach Deutschland bereits im 1. Quartal 2018* Unabhängig von der Vergabe der Produktionslizenz für den deutschen Markt, wurde im gerade veröffentlichten Quartalsbericht der Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] bekannt, dass Inventar und Equipment bereitgestellt wurde um Cannabis Produkte nach Deutschland und andere europäische Märkte exportieren zu können. Mitte Dezember werden die Produktionsanlagen in Langton, Ontario Kanada durch europäische Behörden inspiziert. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] geht davon aus, dass die Produktion mit einer Zertifizierung nach der "Good Manufacturing Practice", sprich einer guten Herstellungspraxis der Cannabis Produkte erfolgen wird. Diesen Status hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] bereits durch das kanadische Gesundheitsministerium erhalten. Nach erfolgreicher Zertifizierung können bereits im ersten Quartal 2018 Cannabis Produkte nach Deutschland exportiert werden! *Vertrieb von Cannabis Produkten an deutsche Apotheker und Pharmahändler* Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] hat zusätzlich zur Zertifizierung ihrer Produktionsstätten noch eine Betäubungsmittel- und Großhandelslizenz in Deutschland beantragt. Dies gibt der Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] die Möglichkeit ihre eigenen Cannabis Produkte direkt aus Kanada zu importieren und sie direkt an Pharmavertriebshändler und Apotheken zu liefern. Um sich besser an die Gegebenheiten des deutschen Arzneimittelmarktes anpassen zu können, hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] durch die Anstellung von Dr. Thomas Klumpp einen ausgewiesenen Fachmann engagieren können. Herr Klumpp ist Fachapotheker und Spezialist auf dem Gebiet der pharmazeutischen Technologie und hat durch seine frühere Tätigkeit als Leiter der Produktionsversorgung bei Bayer bereits beste Kontakte zur Arzneimittelbranche. *Weiterer Ausbau der Produktpalette in Europa* Um sich auch auf dem europäischen Markt breit aufstellen zu können hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] eine Tochtergesellschaft die MariPlant GmbH in Deutschland gegründet, die sich zu 95 % in Unternehmensbesitz befindet. Die MariPlant GmbH ist ein landwirtschaftliches Unternehmen, dass sich vor allem auf den Anbau von bereits zugelassenen Industriehanfsorten spezialisiert, um daraus Hanföl (CBD) zu extrahieren. Die MariPlant GmbH wird auf das von der Maricann lizensierte Vesisorb Verfahren zurückgreifen und Softgel-Kapseln mit bis zu 25% Hanfanteil herstellen. Die Softgel-Kapseln werden das erste Produkt sein, das über einen eigenen Online Shop der MariPlant in Europa vertrieben wird. *Kurssteigerung aufgrund der sensationellen Entwicklung erwartet!* Durch die vielen positiven Nachrichten der letzten Monate hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] eine sensationelle Entwicklung genommen. Hier einginge der wichtigsten Nachrichten zusammengefasst: - Großer Absatzmarkt durch Zusammenarbeit mit kanadischen Apothekenlieferanten! - Erhöhung der Produktionskapazität um +480 % auf 260.00 Hektar Anbaufläche! - Steigerung der Produktionseffizienz um +75 % durch automatisierte Produktion! - Diversifikation durch neuen Absatzmarkt in der Spirituosenbranche! - Export und Produktion von Cannabis in Deutschland steht kurz bevor! - Maricann schließt zu Branchengrößen auf - Übernahme möglich! *Wir sind der Meinung, dass die Maricann Group mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 160 Mio CAD: immer noch sehr günstig bewertet ist. Auf Grund der zuvor genannten positiven Entwicklungen sollte der Kurs der Aktie, die bereits gestern Abend erneut spürbar im Plus geschlossen hat, einen erneuten Schub erhalten was durchaus zu einem Preis von über 2,00 Euro in kurzer Zeit führen kann. Positionieren Sie sich also noch rechtzeitig!* True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de Disclaimer / Haftungsausschluss: Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen, die True Research auf ihren Webseiten und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten Notierungen, noch eine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysenstellen auch keine wertpapiermarktanalystische Beratung dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig einstuft. Trotzdem haftet True Research nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Diese Information ist eine Werbemitteilung und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen. True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagenverlassen und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Nicholas Hornung wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren. Des Weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen. Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den veröffentlichten Analysten um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um journalistische / werbliche Beiträge in Form von Texte, Videos und Grafiken. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 01, 2017 02:20 ET (07:20 GMT)