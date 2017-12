GEA Group Aktiengesellschaft: GEA schließt Übernahme der italienischen Pavan-Gruppe ab

GEA schließt Übernahme der italienischen Pavan-Gruppe ab

Düsseldorf, 1. Dezember 2017 - GEA hat die im September vertraglich vereinbarte Übernahme der Pavan-Gruppe mit Sitz in Galliera Veneta in der Nähe von Padua, Italien, vollzogen. Mit Pavan hat der Konzern einen führenden Anbieter für Extrusions- und Mahltechnologien zur Verarbeitung aller Sorten von trockenen und frischen Teigwaren, pelletierten Snackprodukten und Frühstücks-Cerealien erworben.

"Mit ihrem Extrusions-Know-how bildet die Pavan-Gruppe eine attraktive Plattform zur Ergänzung unseres Technologieportfolios. Sie passt daher in strategischer Hinsicht ausgezeichnet zu uns und wird positiv zur weiteren Entwicklung von GEA beitragen", so Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender der GEA. "Ein erfahrenes Team wird in den kommenden Wochen eng mit den Pavan-Kollegen vor Ort zusammenarbeiten, damit Management und Mitarbeiter sich möglichst rasch als Teil der GEA Familie fühlen."

Corporate Media and Press: GEA Group Aktiengesellschaft Dr. Eva Breßler Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 9136-1501 eva.bressler@gea.com

Über GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro in 2016. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 30. September 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1492 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com

