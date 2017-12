Franz Haniel & Cie. GmbH: ROVEMA bereichert Haniel-Portfolio

ROVEMA bereichert Haniel-Portfolio Führender Anbieter von Verpackungsmaschinen strebt mit Haniel weiteres Wachstum an

Duisburg, 1. Dezember 2017. Die Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) hat die ROVEMA GmbH nach Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden am 30. November 2017 von HQ Equita, der Direktbeteiligungsgesellschaft der HQ Capital, und dem ROVEMA-Management vollständig übernommen. ROVEMA ist ein führendes Unternehmen für die Entwicklung, Produktion, Wartung und Modernisierung von Verpackungsmaschinen und -anlagen. Unter dem Dach der Haniel-Holding bietet sich dem Unternehmen eine hervorragende Basis für eine langfristige Entwicklung. Der bisherige CEO Thomas Becker wird ROVEMA weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter führen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Fernwald/Hessen sowie Niederlassungen und Servicestandorten in über 50 Ländern wird im Jahr 2017 voraussichtlich einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro erzielen. "ROVEMAs Geschäftsmodell ist in seiner Kombination von technologischer Kompetenz und Kundennähe einzigartig und realisiert hygienische und innovative Verpackungslösungen in herausragender Qualität. In diesem Geschäftsfeld ist ROVEMA ein etablierter Innovator, bedient globale Megatrends und birgt zugleich großes Potenzial - sowohl für organisches als auch für akquisitorisches Wachstum", unterstreicht Haniel-Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow.

Management begleitet Wachstumsperspektive Geschäftsführer Thomas Becker und das Management-Team werden das Unternehmen auch weiterhin führen und das Wachstum gemeinsam mit Haniel zügig und strukturiert vorantreiben. ROVEMA wird ab Dezember 2017 in den Haniel-Konzernabschluss einbezogen. Über den Kaufpreis und die weiteren Details der vertraglichen Regelungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Breites Spektrum an Verpackungsmaschinen Das innovationsstarke Unternehmen mit seinen rund 600 Mitarbeitern ist ein führender Produzent von Maschinen zur Dosierung, Füllung, Versiegelung, Kartonage und Endverpackung. ROVEMA positioniert sich dabei als Komplettlösungsanbieter: Von Entwicklung und Bau, über Beratung und Projektierung bis zur Installation und Abnahme steht das partnerschaftliche Verhältnis zu den Kunden im Vordergrund. Außerdem umfasst das Angebotsspektrum auch die Generalüberholung gebrauchter Verpackungsmaschinen sowie weitere Serviceangebote.

