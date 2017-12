FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub trennt sich von seinem Produktionsstandort im nordrhein-westfälischen Dormagen. Dieser, einer von acht Fertigungsstandorten in Deutschland, werde an die japanische CCI Group verkauft, teilte der MDAX-Konzern am Freitagmorgen mit, ohne finanzielle Einzelheiten zu nennen. An dem Produktionsstandort werden mit rund 40 Mitarbeitern Bremsflüssigkeiten und Kühlerfrostschutzmittel hergestellt und abgefüllt. Zusammen mit dem Standort, den CCI weiterführe, würden auch einzelne Kundengeschäfte in den genannten Produktbereichen mit einem Umsatzvolumen von 10 Millionen Euro übergeben.

Mit dem Verkauf konzentriert Fuchs nach weiteren Angaben seine Produktionstätigkeit wieder auf den Kernbereich der Schmierstoffe. Der Standort Dormagen war Bestandteil der im Jahr 2015 zugekauften Deutschen Pentosin-Werke GmbH.

December 01, 2017 02:40 ET (07:40 GMT)

