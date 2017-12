Liebe Leser,

ADVA war zuletzt negativer in die Schlagzeilen geraten. Nun allerdings verdichten sich nach Auffassung charttechnischer Analysten die Anzeichen dafür, dass es wieder deutlich aufwärts gehen könnte. Es bestätigte sich jüngst das Signal, dass es in Richtung 6,80 Euro und dann auch auf 9 Euro zugehen könne. Im Einzelnen: ADVA hat ein Doppeltief hinter sich gelassen. Die Aktie konnte mit einem Plus von nun 28 % (!) innerhalb von zwei Wochen aufwarten. Dieses Ergebnis dreht die ... (Frank Holbaum)

