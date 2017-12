Pressemitteilung der Ekosem-Agrar GmbH:

Ekosem-Agrar setzt Expansionskurs in den ersten neun Monaten 2017 fort

- Durchschnittliche tägliche Milchleistung bei 780 Tonnen (Vj. 606 Tonnen)

- Steigerung der Betriebsleistung auf 160,7 Mio. Euro (Vj. 108,6 Mio. Euro)

- Deutliches Umsatzplus von 58 % auf 125,2 Mio. Euro (Vj. 79,0 Mio. Euro)

- Ausweitung der eigenen Verarbeitungskapazitäten durch Übernahmen

Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, ist auch in den ersten neun Monaten 2017 auf Basis vorläufiger Zahlen deutlich gewachsen. Per Ende September 2017 vergrößerte die Gesellschaft ihre Milchkuhherde um rund 31 % auf 35.440 Tiere (Vj. 27.100 Tiere). Die Milchproduktion erhöhte sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von 166.000 Tonnen um gut 28 % auf 213.000 Tonnen. Neben dem Anstieg der durchschnittlichen täglichen Milchleistung um rund 29 % auf über 780 Tonnen (Vj. 606 Tonnen) profitierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...