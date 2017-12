Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rocket Internet von 25,15 auf 24,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Start-up-Entwickler fehle es an Klarheit mit Blick auf die Kapitalallokation, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf der einen Seite habe das Unternehmen 2017 Fortschritte gemacht - etwa die Börsengänge von Delivery Hero und Hellofresh - und andere Beteiligungen wie Home24 hätten sich verbessert. Auf der anderen Seite seien die Einnahmen des Delivery-Hero-Börsengangs nur in geringem Maß an die Aktionäre ausgeschüttet worden. Dabei sei der Barmittelbestand von Rocket inzwischen sehr hoch./mis/tav Datum der Analyse: 01.12.2017

