Der chinesische Käufer stellte soeben den zweiten Antragfür die Übernahme von BIOTEST in den USA. Das Ergebnisist noch offen. Wir hatten mit Bodenkursen von 15/16 € für die Vorzüge und rund 2 € mehr für die Stämme kalkuliert, was bis zur Stunde jedoch noch nicht erreicht wurde. An beiden Limits halten wir fest. Die Alternativen für den Fall, dass es bei der amerikanischen Absage bleibt, führen zu einer neuen Einschätzung von BIOTEST als Ganzes. Humanplasma ist ein sehr kompliziertes Produkt, das für einen großen Pharmakonzern schwierig zu integrieren ist. Gleichwohl ist es der Schlüssel zu einem echten Nischenmarkt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 48 vom 2.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info