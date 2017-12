Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta006/01.12.2017/09:30) - Wienerberger Aufsichtsrat verlängert Funktionsperiode des Vorstandsvorsitzenden Heimo Scheuch um 5 Jahre bis April 2023, und die des Finanzvorstandes Willy Van Riet um 4 Jahre bis April 2022 - Aufsichtsrat unterstützt ambitionierten Wachstumskurs 2020 des Unternehmens



Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG hat die mit 1. April 2018 auslaufenden Mandate von Heimo Scheuch, Vorstandvorsitzender der Wienerberger AG, und Willy Van Riet, CFO der Wienerberger AG, verlängert.



Regina Prehofer, Vorsitzende des Wienerberger Aufsichtsrates, begründet die Entscheidung: "In den letzten Monaten hat der Aufsichtsrat sehr intensiv mit dem Vorstand an der strategischen Ausrichtung und dem zukünftigen Wachstum der Wienerberger Gruppe gearbeitet. Mit Heimo Scheuch und Willy Van Riet haben wir nicht nur ein erfahrenes Team an der Unternehmensspitze, welches in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches profitables Wachstum der Wienerberger sicherstellen konnte, sondern auch eines, das den zukünftigen Herausforderungen, wie der zunehmenden Digitalisierung und auch den technologischen Veränderungsprozessen in unserer Industrie gewachsen ist. Ich freue mich im Namen des gesamten Aufsichtsrates darüber, dass Heimo Scheuch und Willy Van Riet die Entwicklung der Wienerberger auch in den nächsten Jahren erfolgreich gestalten werden."



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2016 einen Umsatz von 2.974 Mio. Eur und ein EBITDA von 404 Mio. Eur.



