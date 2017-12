SHS VIVEON AG: Lothar Pauly soll nach Rücktritt von Jochen Tschunke Aufsichtsratsvorsitz übernehmen

DGAP-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Personalie SHS VIVEON AG: Lothar Pauly soll nach Rücktritt von Jochen Tschunke Aufsichtsratsvorsitz übernehmen 01.12.2017 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Professor Jochen Tschunke hat seinen Rücktritt als Mitglied des Aufsichtsrats der SHS VIVEON AG zum 31. Dezember 2017 bekanntgegeben. Im Zuge seines Ausscheidens wird Dr. Andreas Beyer aus dem Vorstand ausscheiden und wieder in den Aufsichtsrat zurückkehren. Dr. Andreas Beyer war Anfang Mai 2017 gem. § 105 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aufsichtsratsmitglied interimsweise in den Vorstand delegiert worden. Seitdem ist Dr. Andreas Beyer für den Bereich Finanzen zuständig und hat verschiedene Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt.

Seit dem 26. Oktober 2017 verstärkt Lothar Pauly für das ausgeschiedene AR-Mitglied Gerhard Rumpff den Aufsichtsrat. Lothar Pauly verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im ICT Sektor. Von 2005 bis 2007 war er CEO der Telekom-Tochter T-Systems und im Vorstand der Deutschen Telekom für Systemgeschäft, Netztechnik, IT und Einkauf verantwortlich. Bei der Siemens AG leitete er zuvor vier Jahre lang den Unternehmensbereich Communications (Siemens COM). Dort war er zuvor Vorstandsmitglied von Siemens Mobile und CEO von Siemens Mobile Networks.

In der Sitzung am 30.11.2017 haben sich die Mitglieder des Aufsichtsrats darüber verständigt, dass künftig Lothar Pauly Vorsitzender des Aufsichtsrats werden soll.

Der Vorstandsvorsitzende Axel Kock bedankt sich bei Jochen Tschunke für sein hohes Engagement bei der SHS VIVEON AG. Jochen Tschunke hat die Neuausrichtung der SHS VIVEON zu einer Software-Company maßgeblich vorangetrieben.

Weitere Informationen:

SHS VIVEON AG Juliane Schubert Clarita-Bernhard-Straße 27 81249 München Deutschland T +49 89 74 72 57-0 F +49 89 74 72 57-900 Investor.Relations@shs-viveon.com www.shs-viveon.com

