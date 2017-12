Die SANHA GmbH & Co. KG teilt mit, dass die Prolongation der Unternehmensanleihe in Kürze abgeschlossen wird. Demnach wird das Wirksamwerden der neuen Anleihebedingungen mit Fertigstellung und Bestätigung des IDW S6 Gutachtens im Dezember erwartet. Die Laufzeit der SANHA-Anleihe 2013/18 wird dann um fünf Jahre verlängert und wird somit zur SANHA-Anleihe 2013/23. Weitere wesentliche Aspekte der neuen Anleihebedingungen sind ein abnehmender gestaffelter Zinssatz über die fünf Jahre der Verlängerung von 8,5% bis 6,25% p.a., zusätzliche Sicherheiten sowie die Aufnahme von Financial Covenants.

INFO: Der Beschluss der Gläubigerversammlung vom 15. September 2017 über die Neufassung der Anleihebedingungen unterlag noch der aufschiebenden Bedingung der Vorlage ...

