LiCo Energy Metals hat weitere Bohrergebnisse für sein Teledyne-Projekt vorgelegt und präsentierte gute Kobalt-Werte. Die Aktie konnte daraufhin erneut kräftig zulegen und hat nun reichlich Momentum.

Weitere Ergebnisse aus Bohrprogramm

Offenbar verstehen immer mehr Anleger, dass Kobalt im Gegensatz zu Lithium ein wirklich knapper Rohstoff ist, aber derzeit in Lithium-Ionen-Akkus unersetzbar. Denn immer mehr Geld fließt nun in Kobalt-Explorer. Nach Bekanntgabe der ersten Bohrergebnisse für das Bucke-Glencore-Projekt konnte die Aktie von LiCo Energy Metals (0,185 Euro; 0,105; CA5316961021) bereits um mehr als ein Viertel zulegen. Gestern abend gewann das Papier an der Heimatbörse in Kanada dann erneut um mehr als 23 Prozent hinzu. Der Grund: LiCo hat die Resultate zu einem Bohrloch aus dem direkt benachbarten Teledyne-Projekt bekannt gegeben. So kommt das Bohrloch TE17-01 auf 0,62% Kobalt über eine Länge von 6 Metern. Das ist ein guter Wert. Dieser Bohrkern (Tiefe: 136 bis 142 Meter) beinhaltete zudem einen 75 Zentimeter langen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...