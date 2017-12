Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Treffen der Parteichefs von CDU, CSU und SPD bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, für die Aufnahme von Verhandlungen von Union und SPD plädiert. "Ich bin Stand heute dafür, mit der CDU zu reden, über Inhalte zu verhandeln", sagte Kahrs im Deutschlandfunk. "Und wenn wir die Dinge durchsetzen, die wir im Wahlprogramm stehen haben, in großen Teilen, dann kann ich mir vorstellen, dass man in eine Koalition geht, wenn die Mitglieder dies beschließen."

Die SPD habe in ihrer Geschichte immer dafür gestanden, Verantwortung zu übernehmen, wenn die Bürgerlichen etwas gegen die Wand gefahren hätten. "Die SPD hat immer gestanden, wenn es wichtig wurde, und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, die Dinge durchzusetzen, für die die SPD steht", betonte er. Als Beispiele nannte der SPD-Politiker die Einführung einer Bürgerversicherung, die Rente mit 63, die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit und "mehr Europa".

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Klaus-Peter Willsch appelliert in dem Sender hingegen an die SPD, bei ihren Forderungen für den Eintritt in eine große Koalition Zurückhaltung zu üben. Die SPD habe in der bisherigen großen Koalition schon viel erkämpft, sagte er laut dem Sender. "Deshalb muss da jetzt ein bisschen Zurückhaltung kommen", forderte Willsch. "Das gilt übrigens auch im Falle einer Minderheitsregierung." Zudem gebe es Politikfelder, in denen man sich weitgehend einig sei.

Die Jusos bekräftigten allerdings ihre Ablehnung einer weiteren großen Koalition. "Es gibt Alternativen dazu, und über die muss jetzt gesprochen werden", sagte ihr Vorsitzender Kevin Kühnert im ARD-Morgenmagazin. Die Tolerierung einer Minderheitsregierung sei eine Alternative. Als Reaktion auf das Spitzengespräch startet der SPD-Parteinachwuchs nun auf seiner Homepage eine Kampagne gegen eine Neuauflage der großen Koalition, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Petition soll demnach unter dem Motto "NoGroko" stehen.

