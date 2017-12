Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Das Wachstum im europäischen Medizintechnologie-Sektor sollte sich im kommenden Jahr beschleunigen und die Aktienkursentwicklung der Unternehmen den Gesamtmarkt überflügeln, schrieb Analyst Yi-Dan Wang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim Biotechnologieunternehmen Qiagen sollten zunehmend weitere Margentreiber greifen und das Vertrauen in die Ziele bis 2020 sollte gestärkt werden. Der Experte erwartet ein solides Schlussquartal und eine moderate Beschleunigung des Wachstums im kommenden Jahr./tav/mis Datum der Analyse: 01.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2017-12-01/10:41

ISIN: NL0012169213