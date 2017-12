DAX - Die Bären übernehmen das Ruder

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX startete gestern zunächst furios, beendete den Handelstag allerdings erneut mehr als 120 Punkte unter dem Tageshoch vom Mittag bei 13.177 Punkten. Ebenso wie am Vortag wurde das deutsche Börsenbarometer am Donnerstagnachmittag wieder komplett abverkauft. Heute Vormittag startete der Index dann im Bereich des Vortagesschlusskurses, sackte dann jedoch kurz nach der Eröffnung mehr als 150 Punkte ab.



Mit der Kursbewegung am heutigen Vormittag, ist die Möglichkeit eines Ausbruchs auf der Oberseite über die 13.200 Punkte-Marke vorerst zu den Akten zu legen. Vielmehr ist eine Fortsetzung auf der Unterseite in den Bereich 12.800 bis 12.850 Punkte zu favorisieren, potenziell sogar deutlich tiefer. In Anbetracht der Tatsache, dass der Index nach dem heftigen Rücksetzer vom Vormittag kurzfristig deutlich überkauft ist, muss jederzeit mit dem Einsetzen einer technischen Erholung von 50 bis 100 Punkten gerechnet werden. Mögliche Erholungen in den bereich 12.980 bis 13.020 Punkte wären tendenziell als erneute Einstiegsmöglichkeit auf der Shortseite zu erachten. Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 13.050 Punkte entspannt die kurzfristig prekäre Lage für die Bullen wieder ein wenig. Bis dahin dominieren kurz- und mittelfristig die Abwärtsrisiken im deutschen Börsenbarometer. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2017 - 01.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 01.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 5,32 12.425 19,95 29.03.2018 DAX Index HW2FWB 15,05 11.450 8,02 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.12.2017; 09:48 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW2F0A 13,44 14.275 10,48 12.12.2017 DAX Index HU9JVL 18,35 14.750 7,54 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.12.2017; 09:48 Uhr

CUSTOM MESSAGE GOES HERE

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Die Bären übernehmen das Ruder erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).