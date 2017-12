Unterföhring (ots) - Erfolgreicher November: Die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland - SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - schließen den November mit einem Marktanteil von 28,5 Prozent. Die Sendergruppe erzielt im Vorweihnachtsmonat den besten Monatsmarktanteil des Jahres und ein Plus von 0,5 Prozentpunkten vs. Oktober 2017 (28,0% MA). Wolfgang Link, Vorsitzender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland-Geschäftsführung: "Unsere Sendergruppe hat in den letzten Wochen richtig Fahrt aufgenommen. Nach dem guten Oktober können wir den November als bislang besten Monat des Jahres 2017 feiern, weil wir mit unserem Senderportfolio gut aufgestellt sind: Unser jüngster Sender kabel eins Doku feiert den besten Monat seiner Geschichte. ProSieben bestätigt mit guten Zahlen eindrucksvoll seine Position als Nummer zwei im Zuschauermarkt (Z. 14-49 J.). Und im Dezember feiern wir das Finale der erfolgreichsten 'The Voice of Germany'-Staffel seit drei Jahren."



Der Abstand zu den Sendern der IP-Gruppe (RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv, NITRO, RTLplus) beträgt +2,8 Prozentpunkte (IP-Gruppe im November 2017: 25,7% MA).



Die Senderergebnisse im Einzelnen:



SAT.1: weiter stark mit Show, Comedy, Krimi, Doku-Experiment und Magazinen Dreimal Prime-Time-Sieger, dreimal Marktführer, Staffelbestwerte und die erfolgreichste Woche des "SAT.1 Frühstücksfernsehens" - das war der erfolgreiche November 2017 in SAT.1: mit "The Voice of Germany" (bis zu 19,2% MA) und "LUKE! Die Woche und ich" (18,0% MA), der Bestseller-Verfilmung von "Das Nebelhaus" (12,9% MA), dem Doku-Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" (bis zu 14,4% MA) und äußerst starken Frühsendungen ("SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit bis zu 20,5% MA, "Total gesund" mit bis zu 13,7% MA). SAT.1 erreicht im November 8,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.: 8,5% MA). Highlights im Dezember u.a.: mehr Hochspannung made by SAT.1 mit dem Zweiteiler "Keine zweite Chance" (ab 5.12.), die Finals von TheTaste (6.12.)' HadeB und TVOG (beide 17.12.) sowie weihnachtliche Specials von "Genial daneben" (15.12.), "Julia Leischik sucht" (20.12.) und "LUKE! Das Jahr und ich" (22.12.).



Sehr gut in Form: ProSieben feiert seinen stärksten Monat des Jahres ProSieben wächst im November zum dritten Mal in Folge: Damit wird der November mit 10,4 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.) der bislang erfolgreichste Monat des Jahres für ProSieben. In seiner Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-39 J.) wird ProSieben mit 13,6 Prozent Marktanteil klarer Marktführer. Zum Vergleich: Das Erste und das ZDF erreichen bei den jungen Zuschauern zusammen 9,3 Prozent Marktanteil (ARD: 5,1% MA / ZDF: 4,2% MA). ProSieben begeistert seine Zuschauer im November mit seinen Samstagabend-Programmen wie "Schlag den Henssler", "Das Duell um die Welt", "Galileo Big Pictures" und "Beginner gegen Gewinner" - und natürlich mit "The Voice of Germany". Im Dezember geht es munter am Samstag weiter: Joko und Klaas suchen "Die beste Show der Welt" (2.12.), Elton moderiert "Schlag den Henssler" (16.12.) und Aiman Abdallah sucht in "Galileo Big Pictures" (23.12.) das Bild des Jahres. Weitere Highlights: "The Voice of Germany" (7.12.), "red. 2017 - Der große Jahresrückblick der Stars" (14.12.) und "Circus HALLIGALLI - Greatest Hits" (21.12.).



kabel eins: stark mit Spielfilm-Klassikern und Factual Im November punktet kabel eins mit Spielfilm-Klassikern und einer packenden Reportage von Peter Giesel im Kampf gegen Verbraucher-Fallen: "Achtung Abzocke - Betrug im Weihnachtsgeschäft" holt in der Prime Time starke 5,4 Prozent Marktanteil. Am "Die besten Filme aller Zeiten"-Abend begeistern Klassiker wie "Forrest Gump" oder "Stephen Kings Es" mit bis zu 11,2 Prozent Marktanteil. Den Monat schließt kabel eins mit 4,6 Prozent Marktanteil ab (Z.14-49 J.). Ausblick Dezember: Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin hilft in der zehnten Staffel seiner Erfolgs-Sendung "Rosins Restaurants" wieder verzweifelten Gastronomen (ab 5.12.), als Deutschland-Premiere zeigt kabel eins die dritte Staffel von "Navy CIS: New Orleans" (ab 8.12.).



sixx: "Sweet & Easy - Enie backt" mit Jahresbestwerten im November Die Weihnachtsbäckerei läuft auf Hochtouren - und "Sweet & Easy - Enie backt" holt wenige Wochen vorm Fest mit 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-jährigen Frauen Jahresbestwerte in beiden Zielgruppen. Außerdem beliebt im November: die neuen Folgen von "The 100", die "Gilmore Girls" sowie "Paula kommt", das vor allem bei den jungen Frauen punktet. Insgesamt schließt sixx den Monat wie im Vorjahr mit 1,1 Prozent Marktanteil ab (Relevanz-Zielgruppe F. 14-39 J.: 1,5 % MA). Im Dezember zeigt sixx die besten Filme für junge Frauen wie zum Beispiel "Mit dir an meiner Seite" oder "Er steht einfach nicht auf dich".



Weiterer Erfolgsmonat für SAT.1 Gold: 1,7 Prozent Marktanteil im November Mit einem Plus von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat bestätigt SAT.1 Gold den starken Marktanteil und schließt den November mit 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab (November 2016: 1,3% MA, Oktober 2017: 1,7% MA). In der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen verbucht SAT.1 Gold erneut hervorragende 2,8 Prozent Marktanteil - ein Plus von 0,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat (November 2016: 2,1% MA, Oktober 2017: 2,8% MA). Im Dezember zeigt SAT.1 Gold die 23. "José Carreras Gala" - zum ersten Mal live aus München (14.12.). In der Show "Winterzauber" (21.12.) feiert Patrick Lindner mit internationalen Musikern einen Weihnachtsabend mit Herz und Musik.



Weiter auf Erfolgskurs: ProSieben MAXX erzielt 1,4 Prozent ProSieben MAXX schließt den Monat mit sehr guten 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab und liegt 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (November 2016: 1,1% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.) erreicht der Sender gute 2,8 Prozent Marktanteil. Besonders stark war der Männersender mit NFL am Sonntag in der Prime-Time, mit der WWE-Show "RAW" am Mittwoch und Anime am Freitagabend. O du Fröhliche: Im Dezember zeigt ProSieben MAXX NFL-Live-Football an Heiligabend und an Silvester.



Bester Monat für kabel eins Doku Rekord: kabel eins Doku steigert seinen Monatsmarktanteil in der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Männer auf den Bestwert von 0,6 Prozent (Z. 14-49 J.: 0,4% MA). Neben den erfolgreichen Real-Crime-Abenden punktet im November auch das neue Vorabend-Format "Rick der Restaurator" mit Marktanteilen von bis zu 1,5 Prozent (Z. 14-49 J.). Highlight im Dezember: Am neuen Samstagabend dreht sich ab 2.12. alles um mysteriöse Ereignisse und Geschichten - in "Unerklärliche Phänomene" und "Einfach überirdisch" mit Science-Fiction-Legende William Shatner.



Basis: Alle TV-HH DE [deutschsprachig]. Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Erstellt: 01.12.2017 für den Zeitraum 01.11.-30.11.2017; vorläufig gewichtet: 2711..-30.11.2017. Gruppen-Marktanteile: inklusive kabel eins Doku (gestartet am 22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.



