Die OPEC hat sich entscheiden und will bis Ende 2018 an ihren Förderquoten festhalten. "Wie erwartet" ist der Börse wie erwarte nicht genug und der Ölpreis fiel nach dem Meeting zurück. Der große Kursrutsch blieb aus! Heizölverbraucher profitieren dennoch von einem spürbaren Tagespreisminus von ca. 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter. Dazu gibt es den Ausblick, dass Heizöl in den nächsten Wochen schrittweise ...

