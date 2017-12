Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Danone anlässlich der Schadensersatzzahlung von Fonterra auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die 2013 durch Probleme beim neuseeländischen Milchlieferanten ausgelöste Rückrufaktion habe dem französischen Lebensmittelriesen gezwungen, sich in China neu aufzustellen. Da Danone vor allem das Geschäft mit teuren Produkten gestärkt habe und dieser Bereich inzwischen am stärksten wachse, profitierte Danone jetzt ironischerweise von der damaligen Rückrufaktion und stehe bei Babynahrung in China sehr gut da, schrieb Analyst Jon Cox in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/zb Datum der Analyse: 01.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0058 2017-12-01/11:18

ISIN: FR0000120644