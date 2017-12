SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND gewinnt den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2018

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND gewinnt den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2018 01.12.2017 / 11:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SAF-HOLLAND gewinnt den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2018

Luxemburg, 01.12.2017 - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat für sein Nachhaltigkeitsprogramm "Think Ahead" den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit in der Kategorie "Unternehmerisches Gesamtkonzept" gewonnen.

Die Zeitung "Transport" vergibt die Auszeichnung in diesem Jahr bereits zum vierten Mal, um herausragende nachhaltige Leistungen innerhalb der Nutzfahrzeugbranche zu würdigen. Die Preisträger werden von einer renommierten unabhängigen Fachjury aus Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Medien ausgewählt.

Die 2015 ins Leben gerufene "Think Ahead" Initiative ist mittlerweile fester Bestandteil des konzernweiten Nachhaltigkeits-Konzepts der SAF-HOLLAND Gruppe und umfasst die drei Säulen Menschen, Energie und Umwelt. Zum Beispiel bildet SAF-HOLLAND in Zusammenarbeit mit der bekannten Umweltorganisation "Plant for the Planet" Kinder und Jugendliche in Workshops zu Klimabotschaftern aus und führt Baumpflanzaktionen durch. Andere "Think Ahead" Maßnahmen fördern die Gesundheit der Mitarbeiter oder lokale Sozialprojekte an den internationalen Standorten des Konzerns.

"Das ,Think Ahead'-Konzept ist ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie von SAF-HOLLAND. Es ist uns wichtig, nicht nur über Nachhaltigkeit zu reden, sondern sie im Unternehmen als Grundgedanken zu verankern und vorauszudenken. In diesem Rahmen setzen wir kontinuierlich neue Ideen zu Klimaschutz und sozialem gesellschaftlichen Engagement in konkrete Projekte um. Besonders freuen uns das hohe Engagement unserer Mitarbeiter und der hohe Beachtungsgrad, den ,Think Ahead' auf allen Ebenen erreicht hat. Der Europäische Nachhaltigkeitspreis ist uns ein weiterer Ansporn und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", erklärt SAF-HOLLAND CEO Detlef Borghardt.

SAF-HOLLAND Unternehmensportrait: Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.042 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2016 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. 3.500 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie.

Kontakt: SAF-HOLLAND GmbH Stephan Haas Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Phone +49 6095 301-617 Stephan.Haas@safholland.de

01.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 6095 301 - 0 Fax: +49 6095 301 - 260 E-Mail: info@safholland.de Internet: www.safholland.com

ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,

WKN: A0MU70, A1HA97 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

634743 01.12.2017

ISIN LU0307018795 DE000A1HA979

AXC0108 2017-12-01/11:26