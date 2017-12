GxP German Properties AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

GxP German Properties AG: Veränderungen im Aufsichtsrat 01.12.2017

GxP German Properties AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Frankfurt, den 01. Dezember 2017 - Für den Aufsichtsrat der GxP German Properties AG (ISIN: DE000A2E4L00, WKN: A2E4L0) wurden heute vom Amtsgericht in Frankfurt am Main zwei neue Mitglieder bestellt. In das Gremium ziehen Norbert Kickum und Dr. Jürgen Büser ein. Sie folgen auf Michael Wurzinger und Dr. Hermann Otto Solms, die ihre Ämter niedergelegt haben. Norbert Kickum und Dr. Jürgen Büser sind Vorstände der Consus Real Estate AG, die kürzlich einen Anteil von 58 Prozent an der GxP German Properties AG erworben hat.

IR-Kontakt

Axel Mühlhaus / Patrick Wang edicto GmbH Eschersheimer Landstr. 42-44 D-60322 Frankfurt Tel.: +49 (0) 69/ 905505-52 Fax: +49 (0) 69/ 905505-77 E-Mail: gxp@edicto.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GxP German Properties AG Tauentzienstraße 9 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 88 62 67 40 Fax: +49 (0)30 88 62 67 411 E-Mail: info@gxpag.com Internet: http://gxpag.com/ ISIN: DE000A2E4L00 WKN: A2E4L0

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart

ISIN DE000A2E4L00

